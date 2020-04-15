Женева, Швейцария, , 19:30 — REGNUM Сожаление в связи с решением США приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус 15 апреля в ходе брифинга в Женеве.

Как пояснил Гебрейесус, в настоящее время ВОЗ изучает последствия приостановки финансирования организации со стороны США. Организация продолжит работу со своими партнёрами над закрытием финансовых прорех, которые могут образоваться при продолжении беспрерывной работы.

Также глава ВОЗ отметил, что работа организации по борьбе с пандемией коронавируса будет рассмотрена странами-участниками и независимыми структурами, следящими за отчётностью. Гебрейесус уточнил, что, скорее всего, будут обозначены сферы, в которых потребуется улучшить работу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о распоряжении президента США Дональда Трампа приостановить финансирование ВОЗ до тех пор, пока не будет проведена оценка организации в плохом управлении и возможном сокрытии информации о распространении коронавирусной инфекции.

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