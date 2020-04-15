Рим, , 19:30 — REGNUM

По данным на вечер среды, 15 апреля, в Италии умерли 21 645 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 578, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днём ранее показатель увеличился на 602.

Выздоровели 38 092 человек, за день этот показатель увеличился на 968 (днём ранее — на 1695).

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2667 (днём ранее — на 2972). В настоящее время заражен 105 418 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 165 155.