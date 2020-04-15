Москва, , 19:20 — REGNUM Житель Москвы, совершающий прогулку от дома до парка, может насобирать сразу несколько штрафов за нарушение режима самоизоляции. Об этом заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в интервью РИА Новости.

«Чем длиннее дорога от дома до парка, тем больше можно насобирать штрафов. Наше административное законодательство предусматривает многократность ответственности в случае, если гражданин продолжает совершать правонарушение», — сказал Данчиков.

При этом он подчеркнул, что нарушитель сможет избежать повторного штрафа по пути обратно домой, если он объяснит сотрудникам полиции, что за этот день он уже получил штраф, и покажет копию административного постановления.