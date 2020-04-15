Пекин, , 19:18 — REGNUM Китай направил в Саудовскую Аравию группу медицинских сотрудников и экспертов, задачей которой объявлена помощь королевству в борьбе с эпидемией коронавирусной пневмонии, сообщает 15 апреля Синьхуа со ссылкой на информацию, полученную от Государственного комитета КНР по делам здравоохранения.

В составе команды восемь медиков из города Иньчуань, административного центра Нинся-Хуэйского автономного района, расположенного на северо-западе страны. Среди специализаций участников группы — тестирование на вирусы, борьба с инфекционными и респираторными заболеваниями, интенсивная терапия, традиционная китайская медицина, специалисты которой хорошо зарекомендовали себя в ходе борьбу с эпидемией в КНР.

Вместе с медицинской бригадой в Саудовскую Аравию отправляется гуманитарная помощь в виде партии изделий медицинского назначения — тест-наборы, защитные маски, одежда и обувь, инфракрасные термометры.

Помимо работы с арабским населением королевства, перед медбригадой из КНР поставлена задача предоставления помощи проживающим в нем китайским эмигрантам и этническим китайцам.