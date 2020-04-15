Луганск, , 19:14 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 в ЛНР достигло 17, сообщила 15 апреля журналистам министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

Таким образом, за сутки число людей, у которых было выявлено заражение коронавирусной инфекцией в ЛНР, увеличилось на одного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пащенко накануне, 14 апреля, заявила, что пациенты, у которых был выявлен вирус SARS-CoV-2, находятся в состоянии «средней тяжести и лёгкой степени тяжести».

Читайте ранее в этом сюжете: В минздраве ЛНР рассказали о состоянии госпитализированных с COVID-19