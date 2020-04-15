Тирасполь, , 19:09 — REGNUM Пандемия коронавируса выявила слабые места в системе здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, но она же может позволить вывести приднестровскую медицину на новый уровень. Об этом заявил президент ПМР Вадим Красносельский на совещании с руководством правительства и Минздрава, передает ИА REGNUM.

На встрече глава минздрава Елена Куличенко представила президенту новых заместителей министра здравоохранения ПМР Корину Ступак и Татьяну Чолак. Красносельский отметил, что время назначения выпало на сложный для страны период.

«Нам с вами предстоит не только справиться с коронавирусом, но и сформировать действенный механизм, который выведет приднестровскую медицину на качественно новый уровень. Сейчас важно выстроить жесткую вертикаль управления, наладить внутриструктурные связи. Для этого важно разумно и четко распределить функции, установить зоны курирования и ответственности», — сказал Красносельский.

Ранее вице-премьера Приднестровья Алексея Цуркана, курировавшего ситуацию в здравоохранении в условиях эпидемии коронавируса, отстранили от должности. Причиной отстранения стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Этот факт установили в ходе служебной проверки.

Увольнению предшествовал ряд событий, связанный с администрированием в приднестровских больницах. Так, 20 медработников тираспольского госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны заразились коронавирусом, после того как 27-летняя женщина, инфицированная COVID-19, проходила в госпитале процедуру гемодиализа. 3 апреля она умерла.

Также в карантине оказались 24 медработника отделения пульмонологии РКБ. Причиной стали ошибочные действия профильных чиновников, которые привели к поздней установке клинического диагноза одному из больных коронавирусом, смерти пациента и остановке функционирования всего отделения пульмонологии РКБ.

Другим вызовом для приднестровского здравоохранения в период пандемии стала гуманитарная блокада со стороны Молдавии, которая ограничила ввоз в ПМР лекарств, медицинского оборудования и запчастей к нему.

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