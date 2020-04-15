Донецк, , 19:48 — REGNUM Предприятие «Почта Донбасса» выпустит художественный конверт и марку, посвящённые 150-й годовщине со дня рождения основателя СССР Владимира Ленина, заявили в пресс-службе предприятия.

«22 апреля введём в обращение, пожалуй, самую главную и ожидаемую марку 2020 года, по мнению филателистов. Форма выпуска — малый лист, выполненный в стилистике серии «Великие люди», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что номинал марки составит 39₽. Также будут введены в обращение конверт первого дня и специальный штемпель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР выпустили марку, приуроченную ко дню рождения Иосифа Сталина. Её тираж составил 16 тыс. экземпляров.

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