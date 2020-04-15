Москва, , 19:05 — REGNUM За последние несколько дней число жителей Москвы, на которых был составлен протокол за нарушение режима самоизоляции, приблизилось к 9 тысячам. Об этом заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в интервью РИА Новости.

«Вчера сотрудники полиции составили две тысячи протоколов, за всё время с субботы это уже более девяти тысяч протоколов», — сказал Данчиков.

По его словам, протоколы были выписаны «за нарушения социального дистанцирования», а именно — прогулки на улице, в парках, на детских площадках, шашлыки на природе и прочие.

Данчиков подчеркнул, что на сегодняшний день на улицах столицы работаюь более 13 тысяч сотрудников полиции, три тысячи сотрудников Росгвардии и тысяча дружинников.