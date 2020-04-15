Верхнеуральск, Челябинская область, , 18:58 — REGNUM В челябинском Верхнеуральске под суд пойдут два местных жителя, которые похитили более 14 миллионов бюджетных рублей. Дело передано в судебную инстанцию, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, деньги они получили в рамках господдержки. Это произошло в 2016 году. Следователи считают, что глава фермерского хозяйства, который является одним из обвиняемых, оформил на работавшую у него подельницу документы с не соответствующими действительности сведениями. А затем областной минсельхоз выдал им грант в сумме больше 1,4 млн рублей.

Также они получили субсидий на общую сумму 12,7 млн рублей. Теперь их обвиняют в мошенничестве. Счета и имущество на сумму больше 2,3 млн рублей арестованы. А дело рассмотрит Верхнеуральский районный суд.