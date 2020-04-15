Казань, , 18:58 — REGNUM Производство многоразовых защитных масок для сотрудников запустил Казанский вертолетный завод, входящий в холдинг «Вертолёты России». Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба холдинга, входящего, в свою очередь в госкорпорацию Ростех.

Производство защитных масок для сотрудников завода идёт на участке цеха, где изготавливаются чехлы, ремни и внутренняя отделка вертолётов. Готовыми изделиями обеспечиваются все сотрудники завода. На настоящее время изготовлено уже более 2500 масок.

На заводе часть сотрудников было переведено на удалённый режим работы, но около 1500 работников на сегодняшний день задействованы в выполнении гособоронного заказа и в деятельности завода согласно заключённым ранее контрактам.

Сотрудники, занятые на работающих подразделениях завода, обеспечиваются на проходной средствами индивидуальной защиты, им измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиков. На рабочих местах и в других помещениях завода, включая заводскую столовую, соблюдается дистанция между людьми, для посещения столовой утверждён график, чтобы не допускать скопления людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выдаче многоразовых защитных масок сотрудникам АвтоВАЗа.

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