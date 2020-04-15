Афины , , 18:58 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Греции достигло 2192, сообщили 15 апреля в греческом минздраве.

За минувшие сутки в стране количество выявленных случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 возросло до 22, причём 72 заразившихся находятся в отделениях интенсивной терапии.

Количество летальных исходов заражения коронавирусной инфекцией увеличилось за сутки до 102: один пациент скончался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Греции с конца марта запрещено передвижение граждан по стране. С 13 апреля действует режим самоизоляции.

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