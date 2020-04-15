Санкт-Петербург, , 19:10 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга готовятся к нескольким сценариям развития пандемии коронавируса, из-за чего разработана трехэтапная программа действий с развертыванием дополнительных коек. Об этом 15 апреля заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время, город готовится к нескольким сценариям развития пандемии, для каждого из них сформирована своя программа.

«У нас есть еще немного времени, мы до сих пор развиваемся по благоприятному сценарию. У нас есть опыт и европейских коллег, США, Китая, имеем возможность видеть как развивается ситуация в Москве и, с этим учетом, принимаем взвешенное решение, чтобы сделать так, чтобы ситуация была контролируемая», — отметил эксперт.

Однако, в городе ожидается и ухудшение сложившейся ситуации. Для этого была сформирована программа действий. В ней предложены решения по развитию сети лечебных учреждений, в которую включены городские, федеральные и частные лечебные учреждения, в три этапа.

«Сегодня развернут первый этап, это около четырех тысяч коек. Следующий этап — около шести тысяч коек, будет сформирован где-то через две недели. Дальше, мы понимаем наши возможности, развитие больничной сети до 12 тысяч коек, но это негативное развитие событий», — резюмировал Шляхто.

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Напомним, за 14 апреля в городе зафиксировано 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 929 случаев заражения. Скончались пять человек, в том числе один — за последние сутки.

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