Подгорица, , 18:46 — REGNUM За сутки количество выявленных заражений коронавирусом в Черногории увеличилось на 5, сообщает институт общественного здравоохранения.

Общее число выздоровевших 55 человек, а болеющих Сovid-19 — 229. С момента выявления первого случая инфицирования зарегистрировано четыре смертельных случая. Все умершие были старше 70 лет и имели другие хронические заболевания.

Врачи отмечают снижение темпов выявляемой заболеваемости, однако речь об облегчении объявленных ограничительных мер или условий комендантского часа не идет. Ближайший оптимистичный прогноз медиков по постепенной отмене мер — конец мая 2020 года.