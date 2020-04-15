Москва, , 18:44 — REGNUM Власти Москвы обдумают механизм материального стимулирования доноров плазмы крови, уже переболевших COVID-19, заявил 15 апреля глава столичного муниципалитета Сергей Собянин на видеовстрече с врачами-членами клинического комитета по коронавирусу.

Речь идёт о переливании больным COVID-19 плазмы крови доноров, выздоровевших от этого заболевания, так как она содержит антитела.

В Институте скорой помощи и городской больнице №52 уже провели первые переливания плазмы пациентам с COVID-19.

Директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков предложил ввести доплаты для большего привлечения доноров плазмы с антителами.

«По поводу стимулирования доноров никаких проблем нет. Мы такое решение примем», — заявил Сергей Собянин.

Стоит отметить, что на данный момент неизвестно, насколько эффективным будет такой метод, однако уже установлено, что к ухудшению состояния здоровья он не приводит.

Читайте ранее в этом сюжете: Разобщение людей, снижение уровня жизни: прогноз о последствиях «карантина»