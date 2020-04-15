Ужгород, Украина, , 18:53 — REGNUM Коронавирус впервые обнаружили у сотрудника Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), заявили в пресс-службе ведомства.

Служащий одного из подразделений Закарпатской области был госпитализирован в больницу, где ему поставили диагноз ОРВИ.

«Во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Поступившие результаты подтверждают наличие у него заболевания COVID-19», — сказано в сообщении.

Мужчина чувствует себя нормально. Ведётся поиск лиц, с которыми он контактировал в последнее время.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 апреля на Украине зафиксировали 3764 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 108 человек скончались, а 143 — выздоровели.

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