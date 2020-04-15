Владимир, , 18:39 — REGNUM В городе Владимире 50 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, поступившие в госпиталь для пациентов с COVID-19 при городской больнице № 6, оказались непригодными для использования, сообщил портал «ПроВладимир» со ссылкой на городскую прокуратуру.

Аппараты оказались устаревшими и не приспособленными для длительной вентиляции лёгких, которая требуется больным с вызванными COVID-19 осложнениями. Кроме того, у их нет регистрационных удостоверений. Прокуратура выдал больнице предостережение, отметив, что такое оборудование «может явиться самостоятельной причиной жизнеугрожающих осложнений и не может быть использовано в медицинских целях».

Ранее о покупке аппаратов ИВЛ 1999 года производства фирмы «Медтехника-Сервис» для владимирского госпиталя сообщил депутат Госдумы, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев («Единая Россия»). Однако, по его словам, аппараты пока проходят экспертизу и в больницу не поступали.

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