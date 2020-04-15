Екатеринбург, , 18:48 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал предположительные даты окончания учебного года в школах. Об этом глава региона заявил в Instagram.

Куйвашев уточнил, что в региональном министерстве образования рекомендуют местным властям установить следующие даты: 22 мая для первоклассников, 29 мая для остальных школьников.

Пока окончательное решение не принято. Нужно решить, как оплатить работу учителей, как успеть передать ученикам учебную программу и чем их занять на каникулах.

«Поэтому необходимо все хорошо просчитать», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас школы региона работают в дистанционном режиме. Это связано с профилактикой коронавирусной инфекции.

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