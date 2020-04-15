Чебоксары, , 18:27 — REGNUM Скончавшаяся в Чувашии пожилая пациентка, у которой было подтверждено заражение коронавирусом, входила в группу контактных лиц. Инфекция у неё выявлена 10 апреля, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве здравоохранения.

Первоначально сообщалось, что пациентке был 71 год, затем данные уточнили: женщине было 79 лет, и заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено «в ходе тестирования контактных лиц» 10 апреля. В тот же день её госпитализировали в инфекционное отделение больницы в Новочебоксарске.

В минздраве отмечают, что пациентка была «с тяжёлой сопутствующей патологией».

«Во время лечения развилась дыхательная недостаточность. Медицинские работники оказывали всю необходимую медицинскую помощь, провели протезирование дыхательных путей с помощью аппарата ИВЛ, однако пациентка скончалась», — поясняют в министерстве здравоохранения.

В ведомстве принесли соболезнования родным и близким пациентки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 апреля в Чувашии выявлено 79 случаев инфицирования коронавирусом. Два пациента ранее прошли лечение и были выписаны из больниц в связи с выздоровлением.

15 апреля на заседании оперативного штаба глава минздрава Чувашии Владимир Степанов отмечал, что состояние большинства заразившихся коронавирусом удовлетворительное, но «есть шесть пациентов, которые нуждаются в дополнительной подаче кислорода».

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