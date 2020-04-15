Москва, , 18:25 — REGNUM В условиях распространения коронавирусной инфекции школы в РФ перешли в режим дистанционного образования, что фактически ведёт к его деградации и профанации, считает член Федерального Совета «Партии Дела», председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Об этом он заявил 15 апреля корреспонденту ИА REGNUM. По его мнению, власти РФ фактически переложили ответственность за образование детей на родителей. В свою очередь роль учителя, который должен добиваться от детей нужного результата, постепенно исчезает.

«Тренд очевиден — «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — сказал Крупнов. — Дистанционное образование вызывает колоссальные опасения. Сам этот термин безумно бессмысленный и вредный. Образование или есть, или его нет. Более того, огромное количество народа видит за этим простую сермяжную линию, которая уже проводилась в здравоохранении. В какой-то момент нам могут сказать, что отныне дети не будут ходить в школу по полгода, сидеть дома и смотреть какие-нибудь электронные курсы. Учителям не придётся платить деньги, и государство сможет сэкономить немалую сумму».

Как подчеркнул Крупнов, он не исключает, что у чиновников, которые организовали в РФ пенсионную реформу и оптимизировали здравоохранение, вскоре вполне может возникнуть идея, целиком заместить нормальное образование дистанционным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ректор МИФИ Михаил Стриханов заявил, что система образования должна готовиться к тому, что роль дистанционного обучения будет только возрастать.