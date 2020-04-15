Нур-Султан, , 18:23 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в одном из казахстанских домов престарелых достигло 41, сообщила 15 апреля журналистам замминистра здравоохранения Казахстана Лязат Актаева.

Речь идёт о доме престарелых в Акмолинской области. Из инфицированных вирусом SARS-CoV-2 трое — это сотрудники учреждения, 38 человек — постояльцы, причём двое из них — в тяжёлом состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казахстане количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 достигло 1275, количество летальных исходов COVID-19 достигло 15.

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