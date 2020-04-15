Москва, , 18:19 — REGNUM В Кремле изучат обращение ветеранских организаций к президенту России Владимиру Путину с просьбой о переносе парада Победы в Москве. Об этом сообщил 15 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это обращение будет рассмотрено», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что ветеранские организации направили обращение Владимиру Путину с призывом перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату в связи с угрозой распространения коронавируса.

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