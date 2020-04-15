Москва, , 18:19 — REGNUM

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль поддержал участников акции #мывместе.

«Это еще одно хорошее направление работы «Молодежки ОНФ» и его нужно распространять по стране», — сказал Леонид Рошаль.

«МолодежкаОНФ» активно включилась в помощь столичным клиникам там, где идет перепрофилирование корпусов с целью приема пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями. Группы оперативного реагирования создаются по всей стране. А в Москве участники команды уже работали в 2-х больницах.

Сегодня, 15 апреля команду поделили на 2 части. Одна группа отправилась для завершения работ в больнице №13, а другая — в городскую больницу №4, где так же необходимо освободить помещение корпуса под дальнейшее оборудование палат для приема пациентов с коронавирусом.

В 13-й московской городской больнице группа «МолодежкиОНФ» помогала в перепрофилировании поликлиники в санпропускник. На территории медучреждении с 20 апреля отроют порядка 900 дополнительных мест под больных коронавирусной инфекцией и пневмонией.

В городской больнице им. Виноградова в Москве волонтеры помогали в переоборудовании терапевтического корпуса на 240 мест, который начал прием больных на этой неделе. В течение дня ребята завозили в палаты кровати и чистое бельё, оформляли ванные комнаты и санузлы: вешали зеркала, держатели для полотенец и бумаги, полки.

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