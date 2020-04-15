Москва, , 18:16 — REGNUM В Кремле ознакомятся с письмом ветеранских организаций на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой о переносе парада Победы. Об этом агентству ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это обращение будет рассмотрено», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее ветеранские организации направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой рассмотреть возможность переноса парада Победы с 9 мая на более поздний срок. По словам подписантов, такой шаг необходим в связи с пандемией коронавируса.