Санкт-Петербург, , 18:30 — REGNUM Одним из последствий пандемии коронавируса и борьбы с ней станет дальнейшая атомизация российского общества, то есть социальное разобщение и изоляция с потерей доверия и навыков коллективного и независимого от государства решения проблем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС, доктор экономических наук Алексей Балашов.

«Последствием эпидемии коронавируса и мер борьбы с нею в России станет существенное снижение уровня жизни населения, а также дальнейшая атомизация общества — особенно в городах-миллиониках. Активно, хотя и не явно идущее сокращение персонала во многих российских компаниях и месяц самоизоляции граждан в своих домах не пройдут даром», — отметил Балашов.

На его взгляд, на фоне сложной ситуации на сырьевом и валютном рынках, которая негативно влияет на уровень благосостояния граждан РФ, а также «зависшей» конституционной реформы будет нарастать напряженность в обществе, а запросы к власти станут более серьезными.

«Длительная рецессия российской экономики, а также наложение друг на друга глобального экономического и эпидемиологического шоков тянут вниз внутренний спрос в стране, а также снижают потенциал роста российского экспорта. Существенное снижение ждет в 2020 году торговлю, сферу услуг, транспортную и строительную отрасли», — полагает Алексей Балашов.

Кроме того, серьезные испытания — сокращение объемов производства, временная приостановка деятельности, вплоть до закрытия — ждут малые и средние предприятия, лишенные доступа к бюджетным и кредитным ресурсам и не сумевшие сократить издержки.

Глубина снижения объема российского ВВП тоже будет зависеть не только от последствий коронавируса, но и от ситуации на глобальных сырьевых рынках, а также от мер государственной поддержки российской экономики, подчеркнул он.

«В зависимости от этих факторов объемы «проседания» экономики РФ в 2020 году могут составить от 1,18% до 5,6%», — считает Балашов.

Чтобы избежать наиболее тяжелых и масштабных социально-экономических последствий, необходимы и более масштабные меры государственной поддержки, подчеркнул эксперт, причем не только для малоимущих и многодетных семей, но и для среднего класса, а также для малого и среднего бизнеса.

«Не отсрочка налоговых выплат, а налоговые каникулы по некоторым видам налогов, поддержка ипотечных заемщиков, реальная демонополизация и улучшение инвестиционного климата, более предсказуемая и посильная для страны внешняя политика», — убежден он.

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Напомним, президент Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства сегодня, 15 апреля, призвал чиновников и бизнес-сообщество готовить новые меры по спасению российской экономики в условиях жесткого кризиса.

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