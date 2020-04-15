Запорожье, Украина, , 18:18 — REGNUM В период пасхальных праздников будет запрещён въезд в Зпорожье и три города Запорожской области — Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Об этом 15 апреля заявили в пресс-службе областной администрации.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области признала эти города карантинными зонами.

«На праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны будет запрещен. Поэтому заранее покупайте все необходимое и празднуйте Пасху дома. Проезд будет возможен только для медицинского транспорта и тех, кто поставляет необходимые товары или материалы», — рассказал глава администрации области Виталий Туринок.

Он также отметил, что для жителей Запорожской области, которые приезжают из-за границы, определены два объекта, в которых они будут проходить 14-дневный карантин — госпиталь для ветеранов войны в Запорожье и санаторий «Глория» в посёлке городского типа Приморск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД Украины рассказали, что решения комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, ограничивающие перемещение граждан, носят рекомендательный характер.

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