Запорожье, Украина, 15 апреля 2020, 18:18 — REGNUM В период пасхальных праздников будет запрещён въезд в Зпорожье и три города Запорожской области — Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Об этом 15 апреля заявили в пресс-службе областной администрации.
Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области признала эти города карантинными зонами.
Он также отметил, что для жителей Запорожской области, которые приезжают из-за границы, определены два объекта, в которых они будут проходить 14-дневный карантин — госпиталь для ветеранов войны в Запорожье и санаторий «Глория» в посёлке городского типа Приморск.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД Украины рассказали, что решения комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, ограничивающие перемещение граждан, носят рекомендательный характер.
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