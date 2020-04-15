Сочи, Краснодарский край, , 18:09 — REGNUM Фельдшеры скорой помощи в Сочи заразились коронавирусом и заразили своего ребёнка, а также племянницу, об этом 15 апреля сообщила главный специалист, эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи Людмила Мишина.

«В семье фельдшеров скорой помощи ребенок заболел. Заболела мама, папа, их ребенок и их племянница. Они вместе проживали, потому заразились. Всю семью госпитализировали», — цитируют Мишину РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Краснодарском крае коронавирус подтверждён у 239 человек. Трое скончались, 40 выздоровели. В Сочи числится 50 заражённых.