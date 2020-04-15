Москва, 15 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Московские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении о «минировании» двух станций метрополитена, сообщает 15 апреля пресс-служба УВД на Московском метрополитене.
Подозреваемый, неоднократно судимый 47-летний житель российской столицы, не смог членораздельно объяснить мотивы своего поступка.
В его отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
«Телефонному террористу» грозит до восьми лет лишения свободы.
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