Тюмень, , 18:06 — REGNUM В Тюменской области шесть пациентов, заболевших COVID-19, находятся в тяжёлом состоянии в реанимации областной инфекционной больницы. Об этом сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских на брифинге 15 апреля.

По её словам, в общей сложности за весь период распространения инфекции заболели 85 человек, 10 из них выздоровели, один умер. На изоляции по подозрению на заражение коронавирусом находятся 74 человека.

Из всех заболевших только 13% тюменцев — это граждане старше 65 лет. Остальные — люди трудоспособного возраста, за исключением двух детей, младшему из которых около года.