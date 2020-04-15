Севастополь, 15 апреля 2020, 18:05 — REGNUM За сутки в Севастополе в два раза увеличилось число граждан, которые находятся дома под наблюдением в связи с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе правительства города.
Как сообщало ИА REGNUM, на текущий момент в Севастополе зарегистрировано восемь случаев заражения кооронавирусом, четыре человека уже выздоровели.
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