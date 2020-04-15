Севастополь, , 18:05 — REGNUM За сутки в Севастополе в два раза увеличилось число граждан, которые находятся дома под наблюдением в связи с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе правительства города.

«На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 64 человека. Под наблюдением по месту жительства — 1248 человек. По состоянию на 14 апреля их было 48 и 558 соответственно», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на текущий момент в Севастополе зарегистрировано восемь случаев заражения кооронавирусом, четыре человека уже выздоровели.

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