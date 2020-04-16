Калуга, , 16:23 — REGNUM В Калуге, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, продолжается активная подготовка к празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В частности, завершаются работы в музее маршала Георгия Жукова, который призван показать величие последней военной операции советских войск весной 1945 года. Музей маршала Победы будет торжественно открыт в областном центре 7 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

К этому дню рядом с музейным комплексом обновят аллею калужан — Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев России. Здесь будут установлены восемь пьедесталов с бюстами Героев Советского Союза. Постаменты изготовлены из бетона и облицованы гранитными плитами. Надписи выполнены гравировкой с заполнением золотой краской. Финальными работами по благоустройству аллеи станут установка скамеек с мемориальной символикой, ограждения, освещения и озеленение территории.

При оформлении музейного пространства использованы современные технологии, позволяющие повысить интерес подрастающего поколения к изучению истории страны, передать юным посетителям ценнейшие исторические факты в близком для их восприятия формате.

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