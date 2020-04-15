Тула, , 17:55 — REGNUM Резкий рост подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Тульской области обусловлен получением результатов тестов сразу за несколько дней. Об этом сообщили 15 апреля в оперативном штабе региона.

«27 подтверждённых тестов — это результаты, которые пришли в регион суммарно за несколько предыдущих дней», — говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что с сегодняшнего дня ожидать подтверждения тестов не потребуется, поскольку все тесты жителей области начали проводиться в Туле на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Кроме того сообщается, что регион закупил и уже начал применение «новых высокоэффективных тестов на коронавирус, которые подтверждают его наличие с вероятностью до 90%».

«Это также повлияло на заметное увеличение числа заболевших за минувшие сутки», — пояснили в оперативном штабе.

Как передавало ИА REGNUM, на территории Тульской области подтверждено уже 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 45 из которых — за последние сутки.

На сегодняшний день в регионе 16 пациентов с коронавирусом излечились. Скончалась 93-летняя женщина, готовившаяся к выписке после прохождения курса лечения и сдачи отрицательного контрольного теста на вирус.

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