Чебоксары, , 17:55 — REGNUM В Чувашии скончался первый пациент, у которого ранее было диагностировано заражение коронавирусом. Об этом сообщается в группе «Чувашия без паники», созданной региональными властями.

Отмечается, что сегодня, 15 апреля, скончалась 71-летняя женщина, инфицированная коронавирусом. Детали уточнятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Чувашии официально подтвердилась новая коронавирусная инфекция ещё у 13 человек в возрасте от 33 до 78 лет. Всего в республике выявлено 79 случаев инфицирования, из них состояние шести пациентов оценивалось как средней степени тяжести, остальных — удовлетворительное.

Ранее врачи отмечали, что коронавирус наиболее опасен для пожилых из-за ослабления иммунитета в силу возраста и наличия хронических заболеваний.

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