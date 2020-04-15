Маунтин-Вью, США, , 17:53 — REGNUM Сбой в функционировании ряда сервисов американской компании Google отметили пользователи по всему миру. Об этом 15 апреля сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов по всему миру.

Пользователи сообщали о сбоях в работе поисковой системы Google, почтового сервиса Gmail и видеохостинга YouTube. Жалобы поступали в основном от пользователей из США, Великобритании, Нидерландов и Японии. Из России на неполадки в работе сервисов Google, особенно на работу YouTube, жаловались жители Москвы.

Более 50% пользователей основного сервиса Google испытали проблемы со входом в свою учётную запись, у 45% пользователей наблюдается сбой в работе поискового сервиса. У сообщивших о сбое в работе YouTube перестали запускаться видеоролики. Пользователи Gmail испытали сложности с авторизацией, получением сообщений и просмотром сайта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проблемах в работе онлайн-сервисов американской компании Google.

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