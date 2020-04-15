Кострома, 15 апреля 2020, 17:52 — REGNUM Часть малокомплектных школ в Костромской области со следующей недели могут быть переведены на привычный формат обучения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента образования и науки Костромской области Илья Морозов. Речь идет о 20 образовательных учреждениях, расположенных на северо-востоке области.
Окончательное «добро» на открытие школ должен дать Роспотребназор. При решении вопроса специалисты будут учитывать количество граждан, прибывших на территорию населенного пункта из других областей России. Немаловажную роль при принятии решения играет обеспеченность школ средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Всего на территории Костромской области расположено 115 малокомплектных школ.