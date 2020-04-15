Владимир, , 17:51 — REGNUM Во Владимирской области 16 случаев заражения коронавирусом подтверждено у молодых людей до 30 лет. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказал губернатор Владимир Сипягин на открытии инфекционного госпиталя 15 апреля.

«Эпидемическая ситуация осложняется. Во Владимирской области только за неделю с 8 до 15 апреля число зарегистрированных случаев заболевания выросло с 14 до 145, то есть в 10 раз! Вирус молодеет. Заразилось 16 молодых людей до 30 лет, из них — восемь детей», — заявил губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, дополнительные ограничения были установлены в Петушинском районе. Въезжать туда и покидать район запретили всем, у кого нет прописки или регистрации. В том числе запрет коснулся владельцев дач в Петушинском районе, многие из которых — москвичи.

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