Владимир, 15 апреля 2020, 17:51 — REGNUM Во Владимирской области 16 случаев заражения коронавирусом подтверждено у молодых людей до 30 лет. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказал губернатор Владимир Сипягин на открытии инфекционного госпиталя 15 апреля.
Как уже сообщало ИА REGNUM, дополнительные ограничения были установлены в Петушинском районе. Въезжать туда и покидать район запретили всем, у кого нет прописки или регистрации. В том числе запрет коснулся владельцев дач в Петушинском районе, многие из которых — москвичи.
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