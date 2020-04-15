Ростов-на-Дону, , 17:51 — REGNUM В Ростовской области больницам и поликлиникам не хватает транспорта для доставки медработников на дом. Депутаты донского парламента выделили 52 легковых автомобиля, однако этого недостаточно, сообщил председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко («Единая Россия»).

«Потребность поликлиник и больниц в Ростовской области составляет где-то 300−400 автомобилей. Поэтому я прошу каждого председателя гордумы обратиться к своим депутатам, к предпринимателям с просьбой предоставить во временное пользование автомобили с водителем и суточными запасами топлива на каждый день работы», — обратился Ищенко к спикерам муниципальных парламентов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что донским врачам и медсёстрам, занятых в первичном звене здравоохранения, окажут дополнительную поддержку. На эти цели из региональной казны выделено более 132 млн рублей.

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