Симферополь, , 17:49 — REGNUM Из пяти тысяч граждан, прибывших в последнее время в Крым, только 20 человек сообщили об этом властям. Об этом 15 апреля на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции сообщила вице-премьер — министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.

«У нас рекордно низкий процент сознательных визитёров, к сожалению. Из пяти тысяч граждан, позвонили только 20 человек, которые въехали на территорию республики. Это говорит о безответственном отношении тех, кто приезжает к нам», — отметила чиновница.

По её словам, всем прибывшим из других субъектов гражданам давали памятки о необходимости соблюдать двухнедельную изоляцию и позвонить по указанному номеру телефона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму общее количество заражённых SARS-CoV-2 составляет 34 человека. В правительстве республики решили разработать более жёсткие меры наказания для приезжих, которые не соблюдали режим самоизоляции и не сообщили о своём статусе.

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