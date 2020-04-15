Москва, , 17:46 — REGNUM Снижение числа заражённых коронавирусом в Москве, при условии соблюдения всех требований безопасности, начнёт снижаться в июне-июле 2020 года. Об этом заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико в эфире телеканала «Доктор».

Он отметил, что в случае соблюдения всех рекомендаций в конце апреля-начале мая ситуация с заражёнными коронавирусом начнёт выходить на плато, после чего начнёт снижаться.

Брико подчеркнул, что некоторые российские регионы по ситуации запаздывают от темпов Москвы на две-три недели.