Магас, , 17:45 — REGNUM В Ингушетии почти третья часть всех граждан с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» является медицинскими работниками. Всего их 26 при общем количестве заразившихся 90 человек, пишет интернет-газета «Ингушетия». По данным издания, медики заразились от своих родных.

В настоящее время, как информирует оперативный штаб, в республике 90 зараженных коронавирусом. Госпитализированы 111 человек, в том числе 12 пациентов в тяжелом состоянии — в отделение реанимации. Находятся на ИВЛ девять человек. Остальные граждане с подтверженным диагнозом «коронавирусная инфекция» находятся дома в режиме самоизоляции.

Всего под контролем медиков в Ингушетии находились за весь период наблодения 1323 человек, в условиях самоизоляции на дому из них — 1212 человек. Снято наблюдение с 668 человек.

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