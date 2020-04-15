Владимир, , 17:44 — REGNUM Во Владимире при 6-й городской больнице открылся инфекционный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19, рассчитанный на 154 койки, 72 из которых оснащены кислородом и 33 — аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

На переоборудование медучреждения было направлено 28,3 млн рублей. Теперь в регионе есть 455 мест для пациентов с COVID-19. Запланировано перепрофилирование 12 медицинских отделений для оказания специализированной медицинской помощи. Уже открыты инфекционные госпитали в Карабаново и Гусь-Хрустальном, завершено перепрофилирование и оснащение инфекционного корпуса Муромской городской больницы №3.

На 16 апреля запланировано открытие инфекционного корпуса Центральной городской больницы в городе Коврове. Также будут развёрнуты инфекционные госпитали на базе Ковровской многопрофильной городской больницы №1 и хирургического корпуса Областной клинической больницы.

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