Каир, , 17:44 — REGNUM Виртуальный формат экскурсии по Большому музею в Гизе предлагает гостям Египта минтуризма этой страны в объявлении на своём сайте.

Видеотур предусматривает участие экскурсовода. Виртуальный формат вводится из-за того, что в стране действуют карантинные меры и границы Египта закрыты из-за пандемии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, египетское министерство туризма и археологии разместило приглашение осмотреть достопримечательности Египта по интернету.

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