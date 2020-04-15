Екатеринбург, , 17:52 — REGNUM Свердловские власти не исключили введение новых ограничений, чтобы не допустить завоза зараженных коронавирусом из центральых регионов РФ. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Ряд регионов, напомнил Креков, ранее усилили ограничения, чтобы избежать негативного развития ситуации.

«Мы не исключаем здесь принятие специальных решений, связанных с самоизоляцией», — сказал чиновник.

По словам вице-губернатора, ограничения будут преследовать одну цель — оградить свердловчан от опасности, связанной с распространением COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом. В регионе действует режим самоизоляции, дополнительно запрещено проведение массовых религиозных мероприятий.

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