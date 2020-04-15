Тула, , 17:41 — REGNUM Акция «Бессмертный полк» 9 мая не будет проводиться в Тульской области. Об этом сообщила 15 апреля региональный координатор шествия Елена Гребнева.

«Сейчас нам необходимо беречь себя, родных и заботиться об окружающих. Именно 9 мая 2020 года традиционного парадного шествия гражданской инициативы не будет», — приводит её слова местный портал MySlo.

При этом Гребнева отметила, что у жителей региона по-прежнему «есть возможность всем вместе выразить благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и вспомнить о героях».

В связи с этим она предложила гражданам 9 мая в 11:00 «с портретом или фотографией своего героя выйти на балкон или подойти к окну», а пользователей социальных сетей попросила «заменить свою фотографию (аватарку) на фото своего героя».

Как передавало ИА REGNUM, в Тульской области резко возросло количество подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом. За последние сутки в регионе выявлено 45 новых заразившихся, их общее количество возросло до 130.

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