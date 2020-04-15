Симферополь, 15 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Правительство Крыма разработает более жёсткие меры наказания для приезжих граждан, которые не соблюдали режим самоизоляции и не сообщили о своём статусе. Об этом 15 апреля на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сократили состав оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в республике.
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