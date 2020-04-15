Симферополь, , 17:42 — REGNUM Правительство Крыма разработает более жёсткие меры наказания для приезжих граждан, которые не соблюдали режим самоизоляции и не сообщили о своём статусе. Об этом 15 апреля на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«У нас практически все случаи заражения коронавирусом — привозные. Я за самые жёсткие меры в отношении нарушителей. Жду предложения по прибывшим из других субъектов Российской Федерации, которые должны были усесться на режим самоизоляции и сообщить. Чтобы были максимальные административные штрафы в данном случае», — заявил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сократили состав оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в республике.

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