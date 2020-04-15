Великий Новгород, , 17:37 — REGNUM Количество подтвержденных фактов коронавирусной инфекции в Новгородской области, по данным на 15 апреля, составило 33 случая, за сутки увеличившись на три случая. Об этом сообщили в среду в областном оперативном штабе, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.

Еще 18 проб с подозрением на короновирус пока находятся на подтверждении. Всего проведено 3801 исследование, под медицинским наблюдением в Новгородской области находится 691 человек, этот показатель за сутки увеличился незначительно.

За всё время пандемии коронавируса в Новгородской области умер один человек с диагнозом COVID-19, выздоровели три человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области выявили четыре новых случая коронавирусной инфекции