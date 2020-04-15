Ростов-на-Дону, , 17:37 — REGNUM В Ростовской области в ближайшие дни ожидаются заморозки. Об этом сообщила директор Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

Температура воздуха понизится до минусовых отметок в ночные часы. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров опустятся от — 1 до — 5 градусов, что для апреля является опасным явлением. Потепление наступит к концу недели — начиная с 17 апреля.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области сельскохозяйственные культуры оказались под угрозой из-за ночных заморозков.

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