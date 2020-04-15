Киев, , 17:36 — REGNUM Между правительством Украины и властями Львовской области произошел конфликт из-за вопроса правомерности оказания стоматологических услуг в период карантина, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 апреля.

Ранее, по распоряжении минздрава, предполагалось, что на период действия карантина учреждения здравоохранения должны временно прекратить плановые приемы в стоматологии, кроме ургентных (неотложных) случаев.

Однако на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской области было принято решение об отмене запрета на предоставление плановой стоматологической помощи.

В Киеве заявили, что решение львовских властей «неправомерно» и подчеркивает, что предоставление стоматологических услуг сейчас является «грубым нарушением карантина».

«Стоматологические услуги предусматривают близкий контакт, который может привести к заражению пациента или медработника коронавирусом», — подчеркивает минздрав.

Пока неясно, будут ли какие-то санкции к львовском чиновникам из-за нарушения. Львов на заявление Киева пока не отреагировал.