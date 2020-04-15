Симферополь, 15 апреля 2020, 17:40 — REGNUM Власти Крыма сократили состав оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в республике. Об этом 15 апреля сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму общее количество заражённых SARS-CoV-2 составляет 34 человека. Последние случаи заражения были выявлены 15 апреля у жителей Ялты и Раздольненского района полуострова.
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