Симферополь, , 17:40 — REGNUM Власти Крыма сократили состав оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в республике. Об этом 15 апреля сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«Решение сократить количество членов штаба сделано по согласованию с руководителями федеральных структур. Все работают дистанционно, взаимодействие осуществляется регулярно в телефонном режиме, поэтому необходимости в таком количестве людей на ежедневных заседаниях штаба нет», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму общее количество заражённых SARS-CoV-2 составляет 34 человека. Последние случаи заражения были выявлены 15 апреля у жителей Ялты и Раздольненского района полуострова.

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