Рязань, , 17:38 — REGNUM 29 пациентов с COVID-19 находятся на лечении в медицинских учреждениях Рязани. Состояние большинства из них — средней степени тяжести, сообщили 15 апреля в региональной оперативной группе.

Среди пациентов с подтверждённым коронавирусом один 14-летний ребёнок. Состояние пяти человек врачи оценивают как удовлетворительное, 18 пациентов — средней степени тяжести. Шесть человек в тяжёлом состоянии, четверо из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких: это пациенты 58, 59, 66 и 89 лет.

У остальных заражённых коронавирусом болезнь протекает в лёгкой форме, они проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей. На 15 апреля коронавирус подтверждён у 116 человек.