Тверь, , 17:35 — REGNUM Почти тысяча человек обследованы на коронавирус за последние сутки в Тверской области — это почти в три раза больше, чем обычно. Об этом 15 апреля было заявлено на заседании оперативного штаба Тверской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл заседание оперштаба по коронавирусу Пресс-служба правительства Тверской области

Исследования проведены в отношении 400 медицинских работников — обычно в сутки обследуются около 300 человек, а также в отношении 110 человек с диагнозом «внебольничная пневмония» и 49 человек, прибывших на территорию РФ. Всего на коронавирус в регионе обследовано более 10 тыс. 100 человек.

Как отмечалось, за последние сутки в регионе подтверждено 42 новых случая коронавирусной инфекции — это актуализированные данные по лабораторным исследованиям за последние два дня. В связи с тем, что с 14 апреля все исследования на коронавирус проводятся в Тверской области, объёмы тестирования значительно увеличены, повышена и оперативность подтверждения результатов.

Все заражённые граждане изолированы, они получают лечение. При этом тверские медики констатируют — на данные момент у значительной части пациентов с подтверждённым коронавирусом симптомы заболевания отсутствуют.

В общей сложности в регионе подтверждено 117 случаев заражения коронавирусом, трое заболевших инфекцией выздоровели и выписаны, 114 человек находятся на лечении.

В регионе также медики наблюдают за гражданами, вернувшимися в регион из-за границы, однако их число снижается — за последние сутки ни одного такого человека в регионе не выявлено.

Также в Тверской области усилены меры профилактики на транспорте — на авто‑ и железнодорожных вокзалах региона установлены тепловизоры, разделены потоки приезжающих и отъезжающих пассажиров, сделана разметка для соблюдения безопасной дистанции между людьми. Постоянно ведется дезинфекция автобусов общественного транспорта, поездов. По данным на утро 15 апреля обработано 27 автостанций и билетных касс, свыше 900 автобусов. Продолжается обработка улично-дорожной сети в муниципалитетах, в том числе в Твери.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности. В регионе не работают торговые центры, большинство магазинов, крове продовольственных и аптек, запрещена работа объектов сферы услуг, закрыты для посещения парки и скверы.